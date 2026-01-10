El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y 5°C en las primeras horas, alcanzando un máximo de 14°C hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 83% y descendiendo a lo largo del día hasta situarse en torno al 81% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que avance el día, la combinación de sol y temperaturas más cálidas hará que el ambiente sea más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 15 km/h. Predominarán las direcciones del este y sureste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas centrales del día. Este viento, aunque no será excesivamente fuerte, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, sobre todo en las primeras horas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 18:22, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los habitantes de Lora del Río.

En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el sol y el aire fresco que brinda el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.