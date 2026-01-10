El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Linares se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 08:00, las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío notable.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera a partir de las 09:00, aunque las temperaturas seguirán siendo frescas, rondando los 4 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. A partir de las 10:00, se espera que el cielo permanezca cubierto, con nubes altas que dominarán el panorama durante gran parte del día.

Las temperaturas alcanzarán su punto más bajo alrededor de las 04:00, con 5 grados, y se mantendrán en torno a los 6 a 9 grados durante el resto del día. La máxima se registrará en la tarde, alcanzando los 9 grados a las 16:00. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y la falta de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos, especialmente durante la mañana. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, pasando a ser del sur y del este, pero manteniendo velocidades moderadas.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto y la bruma será evidente, no habrá lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas del día, debido a la niebla que puede afectar la visibilidad.

En resumen, Linares experimentará un día frío y húmedo, con niebla en la mañana y un cielo cubierto durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, y aunque no se prevén lluvias, la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea más baja de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.