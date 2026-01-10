El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, se presenta en Lepe con condiciones mayormente despejadas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 74% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se sienta más templado a medida que el sol se eleva en el cielo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento más intensas, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila y apacible.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades recreativas en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:30, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. La combinación de un cielo claro y temperaturas moderadas promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.