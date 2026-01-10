El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura baje ligeramente, alcanzando los 7 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 80% y el 91% durante la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables. A mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 14 grados , ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, predominando del noreste. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con el sol, hará que la sensación térmica sea más placentera. Durante la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 7 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del día. La visibilidad será buena, sin niebla ni nubes que obstruyan el panorama.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:26. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.