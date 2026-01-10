El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 10 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas más cálidas y una humedad más baja hará que el ambiente se sienta más confortable.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. A medida que avance la tarde, el viento se moderará, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más tranquilo.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en las primeras horas de la mañana, se podría experimentar niebla en algunas zonas, especialmente en áreas cercanas a ríos o cuerpos de agua, lo que podría reducir la visibilidad temporalmente.

En la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:15, marcando el final de un día mayormente soleado.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda disfrutar de la jornada, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.