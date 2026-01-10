El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Écija se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y mantener una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con nubes altas que dominarán el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica puede ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día.

La humedad será un factor constante, con valores que rondarán entre el 68% y el 96% a lo largo de la jornada. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, por lo que se aconseja llevar abrigo si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del norte y del este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Este viento ligero no debería causar inconvenientes significativos, pero puede contribuir a una ligera sensación de frescor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco, aunque nublado. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, Écija experimentará un día de niebla matutina, seguido de un cielo cubierto y temperaturas frescas. La alta humedad y el viento ligero contribuirán a una sensación de frío, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para disfrutar de las actividades del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.