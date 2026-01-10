El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Coria del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille intensamente, lo que contribuirá a un ambiente agradable a lo largo del día.

Las temperaturas en la mañana comenzarán en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 8 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 84% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A lo largo del día, la humedad se estabilizará, lo que permitirá que el tiempo se sienta más cómodo a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 17 km/h en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación en la jornada, lo que significa que los residentes y visitantes de Coria del Río pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos por el río o visitas a parques locales.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 18:25, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral en pleno invierno.

En resumen, el tiempo de hoy en Coria del Río se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.