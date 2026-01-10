El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para garantizar su seguridad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 3 y 7 grados , alcanzando un máximo de 13 grados hacia el mediodía. La sensación térmica será algo fresca, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 75% por la tarde. Esto permitirá que el ambiente se sienta más cómodo a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco y mayormente soleado después de la niebla matutina. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.

Hacia la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un termómetro que podría marcar hasta 13 grados. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 4 grados hacia la medianoche.

En resumen, Córdoba experimentará un día de contrastes, comenzando con niebla y finalizando con un ambiente más despejado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.