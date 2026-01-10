El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, se presenta en Castilleja de la Cuesta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más confortable. El viento soplará desde el oeste con velocidades que rondarán los 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados . La combinación de sol y temperaturas moderadas hará que sea un buen momento para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa se mantendrá en torno al 62%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las condiciones del viento, se espera que la velocidad disminuya ligeramente, con ráfagas que podrían llegar a los 10 km/h desde el suroeste. Esto proporcionará un ambiente tranquilo, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas en el exterior. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:25. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 5 grados, por lo que se recomienda abrigarse si se planea estar al aire libre.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.