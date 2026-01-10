El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 58% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, mientras que por la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 26 km/h en su máxima racha. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, el cielo experimentará ligeros cambios, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la claridad del cielo. La visibilidad será buena, aunque se prevé la posibilidad de bruma en las primeras horas, lo que es común en esta época del año.

En resumen, el día en Cartaya se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. Los residentes y visitantes podrán aprovechar el buen tiempo para pasear por la playa o realizar actividades deportivas, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros. Con un ocaso previsto para las 18:30, será un buen momento para contemplar el atardecer en un entorno natural que promete ser espectacular.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.