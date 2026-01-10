El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

Hoy, 10 de enero de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad, creando un ambiente agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 4 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. La sensación térmica será agradable, especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde y la noche, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 95% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 87% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Carmona podrán disfrutar de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

No se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, lo que sugiere que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un día tranquilo y soleado. La visibilidad será buena, sin brumas ni nieblas que obstaculicen la vista. En resumen, hoy es un día propicio para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable que ofrece Carmona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.