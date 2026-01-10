El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan frescas, oscilando entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 9 grados hacia el mediodía. El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 7 y 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día, lo que es ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados . La humedad comenzará a disminuir, bajando al 58% hacia la tarde, lo que hará que el tiempo se sienta más cómodo. El viento se mantendrá en torno a los 12 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 17 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, alrededor del 90%.

Es importante destacar que, aunque el día será mayormente soleado, se prevén algunas nubes altas en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. Esto podría ofrecer un contraste visual interesante, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas.

En resumen, el día de hoy en Camas se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se recomienda llevar abrigo para las horas más frescas de la mañana y la noche, pero durante el día, las condiciones serán perfectas para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.