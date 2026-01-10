El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

Hoy, 10 de enero de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con condiciones mayormente tranquilas y frescas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla ha sido un fenómeno notable, especialmente en las primeras horas, con una visibilidad reducida que puede afectar la conducción. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille durante gran parte de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 10 grados en la tarde. Es recomendable que los residentes se vistan en capas, ya que las temperaturas serán más frescas por la mañana y se sentirán más agradables a medida que el sol se eleve en el cielo.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 75% hacia la tarde. Esta humedad puede contribuir a la sensación de frío, por lo que es aconsejable llevar ropa adecuada para mantenerse cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, y se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Cabra se presenta como una jornada fresca y mayormente soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad en las primeras horas debido a la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.