El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan frescas, rondando los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y alcanzando hasta un 89% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan a caminar o realizar actividades físicas. Sin embargo, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que garantiza un ambiente seco y agradable.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día. La tarde será ideal para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión al aire libre, ya que el tiempo será templado y agradable.

El viento soplará desde el norte a una velocidad de entre 4 y 9 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 15 km/h, pero no se prevén condiciones adversas que puedan afectar la tranquilidad del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 20:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 18:25. La noche será fresca, ideal para abrigarse y disfrutar de la tranquilidad del entorno.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.