El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Bailén se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes se desplacen en estas horas.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con nubes que dominarán el panorama hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 9 grados al amanecer y descendiendo a 4 grados hacia media mañana. A lo largo del día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados en las horas centrales, aunque se sentirá un ligero descenso hacia la tarde, con valores que rondarán los 6 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, oscilando entre el 62% y el 94% durante la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría generar un ligero efecto de enfriamiento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que, a pesar de las nubes, no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, Bailén experimentará un día fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 10 grados . Se recomienda abrigarse adecuadamente y tener precaución al conducir debido a la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.