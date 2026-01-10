El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Baeza se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 3 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, alcanzando un máximo de 6 grados en las horas centrales. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85%, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, aunque hay un leve riesgo de lloviznas en la tarde, especialmente entre las 10 y las 12 horas, con una probabilidad de precipitación del 5%. Sin embargo, la cantidad de agua esperada es mínima, por lo que no se anticipan acumulaciones importantes.

El viento soplará de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 18 km/h. Durante la mañana, se registrarán rachas más intensas, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más agradables.

En resumen, Baeza experimentará un día mayormente nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir debido a la visibilidad reducida y que se vistan adecuadamente para el frío. Aunque no se esperan lluvias significativas, es aconsejable estar preparados para posibles lloviznas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.