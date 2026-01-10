El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados durante las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 9 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso, con algunas horas de cielo despejado, especialmente durante la mañana y la tarde. Sin embargo, hacia la noche, se anticipa un aumento en la nubosidad, aunque sin llegar a condiciones de lluvia. La visibilidad se verá afectada en algunos momentos por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción en las carreteras.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta, oscilando entre el 82% y el 96% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo para quienes son sensibles al frío.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planean actividades al aire libre, ya que el viento puede hacer que la temperatura se sienta más fría.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y estable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre. En resumen, el día se presenta como una jornada fresca y mayormente despejada, ideal para disfrutar de la belleza de Baena en invierno, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.