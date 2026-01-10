El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Andújar se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, que afectará la circulación en las carreteras y podría causar retrasos en el transporte. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 3 y 8 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100%, generará una sensación de frío notable.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con temperaturas que comenzarán a ascender lentamente. Para el mediodía, la temperatura alcanzará los 10 grados, y la humedad comenzará a disminuir, aunque seguirá siendo alta, rondando el 76%. El viento soplará del este a una velocidad moderada de entre 5 y 10 km/h, lo que podría aportar algo de frescura a la atmósfera.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que alcanzarán un máximo de 12 grados . La humedad relativa seguirá bajando, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a las bajas temperaturas.

Al caer la tarde, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche. La visibilidad mejorará a medida que la niebla se disipe, pero se mantendrá un ambiente fresco y húmedo. El viento, que será más ligero en la noche, soplará del norte a una velocidad de 1 a 4 km/h.

El ocaso se producirá a las 18:15, marcando el final de un día que, aunque comenzó con condiciones adversas, mejorará a medida que avance la jornada. Los habitantes de Andújar deben estar preparados para un día fresco y húmedo, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con las precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.