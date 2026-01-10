El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable. En la tarde, se prevé que la humedad baje a un 63%, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más seco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Estas condiciones de viento son ideales para actividades al aire libre, ya que no se anticipan rachas fuertes que puedan incomodar a los transeúntes. La dirección del viento también ayudará a dispersar cualquier posible bruma o niebla que pudiera formarse en las primeras horas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o encuentros familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:29, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 8 grados. En resumen, el día de hoy en Aljaraque se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.