El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

Hoy, 10 de enero de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas serán frescas, oscilando entre los 2 y los 8 grados . Las primeras horas de la mañana se sentirán más frías, con mínimas de 2 grados, mientras que en las horas centrales del día, la temperatura alcanzará un máximo de 8 grados. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se aconseja tener precaución si se planea estar al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad mejorará ligeramente, pero la bruma persistente podría seguir afectando la claridad del paisaje. Las condiciones meteorológicas sugieren que será un día tranquilo, ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para el frío y la posible incomodidad que la humedad puede causar.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado, lo que invita a disfrutar de actividades en espacios cerrados y a abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.