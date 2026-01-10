El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 9 grados que descenderá ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando los 8 grados a las 1:00 PM. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 12 grados por la tarde, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 68% en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 18 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. La puesta de sol está programada para las 18:24, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 8:00 PM. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es una jornada propicia para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo por el parque o realizando actividades deportivas al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.