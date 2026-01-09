El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 8 de enero de 2026. A lo largo de la jornada, se espera la presencia de nubes altas que dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , siendo el momento más cálido alrededor de las 20:00 horas, cuando se prevé alcanzar los 8 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 89% en las horas de la tarde.

La humedad será un factor notable durante el día, con valores que se mantendrán en torno al 87% por la mañana y 89% en las horas posteriores. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, sobre todo en las primeras horas del día y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el horizonte. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las bajas temperaturas.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada. Por lo tanto, es aconsejable tener en cuenta el viento al elegir la vestimenta para el día.

El amanecer se producirá a las 08:37, ofreciendo un espectáculo matutino que, aunque nublado, puede ser apreciado por los más madrugadores. El ocaso, por su parte, se espera para las 18:22, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia. En resumen, El Viso del Alcor vivirá un día tranquilo, con un tiempo fresco y seco, ideal para disfrutar de actividades en familia o con amigos, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.