El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, se espera en Úbeda un tiempo mayormente tranquilo, con condiciones que invitan a disfrutar del aire libre, aunque con algunas consideraciones a tener en cuenta. A lo largo de la jornada, el cielo presentará una variabilidad en su estado, comenzando con un panorama poco nuboso durante la mañana, que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad. Sin embargo, a medida que avance el día, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un valor máximo que alcanzará los 5 grados en la tarde. Este descenso en las temperaturas es característico de la época del año, y se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío. La sensación térmica será aún más baja, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, donde se prevén valores de 3 grados en su punto más cálido y de 1 grado en las horas más frías. Por lo tanto, es aconsejable llevar ropa abrigada si se planea salir.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los pronósticos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste con una velocidad que oscilará entre los 9 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h en algunos momentos. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es recomendable tenerlo en cuenta al salir.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para pasear por la ciudad, pero no olviden abrigarse bien y estar atentos a la brisa que puede hacer que el frío se sienta más intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.