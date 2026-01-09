El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la tarde. A partir de las 19:00 horas, se espera que las nubes se mantengan en el cielo, pero sin que esto implique la posibilidad de precipitaciones. Las condiciones meteorológicas indican que no habrá lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

Las temperaturas en Tomares se mantendrán frescas, con un rango que oscilará entre los 6 y 8 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor de las 20:00 horas, alcanzando los 8 grados, mientras que por la mañana y al final de la tarde, se espera que descienda a 6 grados. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan adecuadamente para el frío, especialmente durante las horas más tempranas y al caer la noche.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 89% y el 92% durante el día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante tener en cuenta este factor al salir. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría resultar en un ambiente algo incómodo para quienes son sensibles al frío.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 9 km/h durante la tarde, lo que podría generar una ligera sensación de frescor. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, pasando a ser del norte con una velocidad de 7 km/h hacia la noche. Este viento suave no debería causar inconvenientes, pero es un aspecto a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:38 horas, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 18:23 horas, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará sin lluvias y con cielos mayormente despejados. En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es ideal para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre, siempre teniendo en cuenta las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.