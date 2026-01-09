El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la tarde. A medida que avanza el día, se espera que estas nubes no generen precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% para todas las horas. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y 9 grados . A primera hora de la mañana, se registrará una temperatura de 9 grados, que irá descendiendo ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando los 7 grados en las horas más frescas. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondan entre el 89% y el 92% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja tener en cuenta este factor al salir de casa. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo para algunas personas, especialmente aquellas sensibles al frío.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 9 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 13 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura adicional, por lo que es recomendable abrigarse bien si se planea estar al aire libre. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, soplando desde el norte a una velocidad de 7 km/h hacia el final de la tarde.

El orto se producirá a las 08:38, lo que permitirá disfrutar de una mañana luminosa, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:23, brindando una tarde que se alargará con luz natural. En resumen, el día se presenta como una jornada tranquila y fresca, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.