El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, La Rinconada se presenta con un panorama mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la tarde, se espera que estas nubes se mantengan, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias.

Las temperaturas en la localidad oscilarán entre los 6 y 8 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrará una temperatura de 8 grados, que irá descendiendo a medida que avance el día. Para la tarde, se prevé que la temperatura baje a 6 grados, lo que sugiere que será un día fresco, especialmente en las horas más cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:22. Es recomendable que los habitantes se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, sobre todo si planean salir al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando un 88% durante todo el día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante tenerlo en cuenta al momento de salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 7 km/h en las primeras horas de la tarde, aumentando ligeramente a 9 km/h. Posteriormente, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h. Esta brisa suave puede resultar agradable, pero también puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa.

No se esperan lluvias en ningún momento del día, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá sorpresas desagradables en forma de aguaceros.

En resumen, La Rinconada disfrutará de un día fresco y mayormente nublado, ideal para actividades que no requieran de un tiempo cálido. La combinación de nubes altas y temperaturas frescas sugiere que será un día propicio para paseos tranquilos, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.