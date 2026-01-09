El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Durante la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán alrededor de los 8 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse un poco al salir.

A medida que avance el día, las nubes comenzarán a aumentar, y para la tarde se prevé un cielo muy nuboso, especialmente en las horas cercanas a la noche. Las temperaturas irán descendiendo gradualmente, alcanzando los 6 grados en las últimas horas del día. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará el 94% hacia la noche, podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Puente Genil durante el día de hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes pueden disfrutar de sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la alta humedad puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo habitual.

El viento también jugará un papel en la sensación térmica del día. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 6 km/h por la mañana, disminuyendo a 2 km/h en la tarde. Hacia la noche, el viento cambiará de dirección, soplando desde el norte a una velocidad de 3 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, la brisa puede contribuir a que las temperaturas se sientan más frescas.

Los momentos de orto y ocaso son otros aspectos a considerar. El sol saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 18:18, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. Esto es un recordatorio de que, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán rápidamente, por lo que se recomienda a los residentes que se preparen para un final de jornada fresco.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por un inicio de día fresco y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y un descenso en las temperaturas hacia la noche, todo ello sin riesgo de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.