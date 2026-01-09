El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo variado que invita a disfrutar de la jornada al aire libre, aunque con algunas consideraciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará con nubes altas, lo que podría dar un toque especial al paisaje, aunque no se esperan precipitaciones a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes y visitantes pueden planificar sus actividades sin temor a sorpresas meteorológicas.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día. Esto permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque las temperaturas no serán demasiado elevadas. En la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 5 grados , descendiendo ligeramente a 4 grados por la tarde y estabilizándose en 3 grados hacia el final del día. Por lo tanto, es recomendable que quienes salgan a disfrutar del día se vistan adecuadamente, considerando la frescura del ambiente.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en torno al 80% durante la mañana y aumente ligeramente a 85% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja llevar una chaqueta o abrigo ligero.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con una velocidad que oscilará entre los 3 y 5 km/h. Predominará la dirección este en las primeras horas, cambiando a noreste hacia el final de la jornada. Este viento suave puede resultar agradable, especialmente en las horas más cálidas del día, proporcionando un alivio ante la frescura de la temperatura.

Los momentos de mayor claridad se producirán alrededor del mediodía, cuando el cielo se despeje un poco más, permitiendo disfrutar de un ambiente más soleado. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que el cielo vuelva a cubrirse con nubes, aunque sin riesgo de lluvia.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se presenta como una jornada fresca y mayormente despejada, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las temperaturas y la humedad. La belleza del paisaje, con nubes altas y un cielo cambiante, promete ser un deleite visual para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.