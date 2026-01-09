El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos completamente nublados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será una constante, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, especialmente durante la mañana y la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas, así que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se anticipan lluvias que puedan alterar las actividades diarias de los pozoblancoenses.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noroeste con una velocidad de 10 km/h, aumentando ligeramente a 14 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio momentáneo del frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente de manera significativa.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 3 grados en las horas más frías. La combinación de la alta humedad y las bajas temperaturas puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja a los habitantes de Pozoblanco que se mantengan abrigados, especialmente si planean salir al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo cubierto y fresco, con temperaturas bajas y sin posibilidad de lluvias. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a una sensación de frío, por lo que es recomendable tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.