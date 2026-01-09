El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo esté muy nuboso durante las primeras horas, con una transición a un estado cubierto en la tarde. Esta situación atmosférica podría generar una sensación de pesadez en el ambiente, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que los datos indican que no se registrará lluvia en ninguna de las horas del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un rango que oscilará entre los 6 y 7 grados . Las temperaturas más bajas se prevén para las últimas horas de la tarde y la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% hacia el final del día. Este nivel de humedad puede resultar incómodo para algunos, ya que la combinación de frío y humedad puede intensificar la sensación de frío.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del noroeste con velocidades de hasta 2 km/h, aumentando ligeramente a 6 km/h en la tarde. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, soplando del sur y del sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 8 km/h. Esta variabilidad en la dirección del viento podría aportar un ligero alivio a la sensación de frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente.

La visibilidad se mantendrá adecuada, pero la presencia de nubes densas podría limitar la claridad del cielo en ciertos momentos. Los habitantes de Palma del Río deben estar preparados para un día gris y fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual. Es recomendable vestirse en capas y llevar un abrigo adecuado si se planea salir, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.