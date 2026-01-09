El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Osuna se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la noche, con un cielo que se mantendrá poco nuboso en las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable.

Las temperaturas en Osuna oscilarán entre los 6 y 7 grados . La temperatura más alta se registrará en las primeras horas de la tarde, alcanzando los 7 grados, mientras que por la noche descenderá a los 6 grados. Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondarán entre el 92% y el 96% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación térmica más fría de lo que realmente marcan los termómetros, por lo que es importante tener en cuenta este factor al salir de casa. La alta humedad también puede influir en la percepción del frío, haciendo que se sienta más intenso, especialmente en las horas de la mañana y al anochecer.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las zonas abiertas de la localidad. Durante la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 9 km/h, lo que podría resultar en un ambiente algo más fresco, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

No se prevén lluvias en el horizonte, lo que significa que los habitantes de Osuna podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La ausencia de precipitaciones es un alivio, ya que permitirá que las actividades cotidianas se desarrollen con normalidad. Sin embargo, es recomendable estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la nubosidad podría aumentar a medida que avanza la jornada.

En resumen, el día de hoy en Osuna se caracterizará por un tiempo fresco, con cielos mayormente despejados y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.