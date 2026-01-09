El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 8 de enero de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. A lo largo de la noche, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura que rondará los 8 grados al inicio del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 7 grados en las horas centrales del día.
La nubosidad comenzará a aumentar a partir de la tarde, con un pronóstico que indica un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero que se tornará muy nuboso hacia el final de la jornada. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Morón pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y estable.
En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga alta, con valores que oscilarán entre el 88% y el 94% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura que se experimentarán a lo largo del día.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h en las horas de la mañana y que podrían aumentar a 14 km/h en la tarde. Esta brisa suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.
El orto se producirá a las 08:35, brindando luz natural a los habitantes de Morón, mientras que el ocaso se espera para las 18:21, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser agradable para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares, sin la preocupación de las lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.
