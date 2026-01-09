El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de la jornada. Durante la noche, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente despejado y fresco. Sin embargo, a medida que avance la noche, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, dando paso a un cielo cubierto en las horas posteriores.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 7 grados alrededor de las 20:00 horas, mientras que por la mañana y la tarde se mantendrá en torno a los 6 grados. Para la noche, se prevé que la temperatura baje a 5 grados, lo que sugiere que será un día fresco, especialmente en las horas nocturnas.

La humedad relativa será un factor notable, con valores que oscilarán entre el 81% y el 93% a lo largo del día. Esto indica que el ambiente se sentirá algo más pesado, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando la humedad alcanzará su punto máximo. Los habitantes de Montilla deben estar preparados para un tiempo que, aunque no se prevén precipitaciones, puede resultar incómodo debido a la alta humedad.

En lo que respecta al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 2 y 4 km/h. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, comenzando desde el sureste y moviéndose hacia el sur y el noreste. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando la velocidad del viento aumentará ligeramente.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que los residentes de Montilla podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la alta humedad. En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se caracterizará por un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto, temperaturas frescas y un ambiente húmedo, con un viento suave que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.