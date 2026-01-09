El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, se espera en Moguer un tiempo mayormente tranquilo, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la noche, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente despejado. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la situación cambiará, y se anticipa un incremento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas y un cielo que se tornará cubierto hacia la tarde. Este cambio en el estado del cielo podría influir en la percepción de la temperatura, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso gradual a lo largo del día. La jornada comenzará con una temperatura de 10 grados , que irá disminuyendo hasta alcanzar los 7 grados en las horas de la tarde. Este descenso puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con el aumento de la nubosidad. Es recomendable que los habitantes de Moguer se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, sobre todo en las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que la humedad se mantenga alta, comenzando en un 82% y aumentando hasta un 89% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas más bajas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán vientos de dirección oeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. Estos vientos serán suaves, lo que no debería causar incomodidad, pero es importante tener en cuenta que la combinación de viento y humedad puede acentuar la sensación de frío.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con temperaturas que irán en descenso y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse bien para enfrentar las temperaturas más bajas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.