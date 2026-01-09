El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Martos se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, lo que podría dar paso a un cielo cubierto hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero para todas las horas del día.

Las temperaturas en Martos se mantendrán frescas, con un valor de 6 grados a media mañana, descendiendo a 5 grados en las horas de la tarde y continuando en ese nivel hasta el final del día. Esta temperatura, aunque fría, es típica para esta época del año, y se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 78% a media mañana y aumentando hasta un 84% en las últimas horas del día. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente es, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con una velocidad de 3 a 4 km/h durante la mañana y la tarde, aumentando ligeramente a 5 km/h en la tarde y manteniéndose en 4 km/h hacia la noche. Estas condiciones de viento son relativamente suaves y no deberían causar inconvenientes significativos.

A lo largo del día, el orto se producirá a las 08:31, mientras que el ocaso se espera para las 18:14, lo que proporciona un total de aproximadamente 9 horas y 43 minutos de luz solar. La combinación de la nubosidad y la alta humedad puede hacer que la luz solar se sienta menos intensa, pero aún así se recomienda disfrutar de los momentos de claridad que puedan surgir.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas que rondarán entre los 5 y 6 grados , sin posibilidad de lluvia. La alta humedad y el viento suave completan un cuadro típico de invierno, invitando a los habitantes a disfrutar de la jornada con precaución ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.