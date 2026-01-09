El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Marchena se presenta con un tiempo variado que invita a disfrutar de actividades al aire libre, aunque con algunas precauciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente fresco y agradable. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 6 y 8 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alcanzando los 8 grados alrededor del mediodía. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas, ya que las temperaturas descenderán nuevamente hacia la tarde, llegando a los 6 grados en las horas más frías. Este descenso puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente con la presencia del viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja a los marcheneros que se mantengan abrigados y tomen precauciones si planean estar al aire libre durante las horas más frescas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día completamente seco, sin probabilidades de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se esperan interrupciones por mal tiempo. La ausencia de precipitaciones se mantendrá a lo largo de todo el día, lo que permitirá que los residentes de Marchena realicen sus planes sin preocuparse por el tiempo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 10 km/h. Aunque no se espera que el viento sea demasiado fuerte, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la tarde. Por lo tanto, es recomendable que los marcheneros se protejan del viento, especialmente si están en áreas abiertas.

En resumen, el día en Marchena se presenta como una jornada fresca y mayormente nublada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las temperaturas y la humedad. Con un tiempo seco y sin lluvias, los marcheneros podrán aprovechar al máximo este día de enero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.