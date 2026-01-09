El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas, que se han mantenido durante la noche, comenzarán a disiparse, dejando paso a un cielo poco nuboso hacia el final de la tarde. La temperatura en este inicio de día se sitúa en torno a los 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se lleve una prenda adecuada para el frío.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen ligeramente, alcanzando un máximo de 8 grados en las horas centrales. Sin embargo, hacia la tarde, la temperatura descenderá a 6 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con el viento que se prevé. La humedad relativa será alta, rondando entre el 89% y el 92%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste a una velocidad de 9 km/h durante la mañana, aumentando a 13 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en las horas de la tarde, cuando la dirección del viento cambiará hacia el norte, manteniendo una velocidad de 7 km/h. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, sobre todo en las horas más frescas de la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

En resumen, Mairena del Aljarafe vivirá un día tranquilo, con temperaturas frescas y un cielo que, aunque comenzará nublado, se despejará a medida que avance la jornada. La ausencia de precipitaciones y la moderada brisa del viento hacen de este un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.