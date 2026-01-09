El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque con momentos de poco nuboso hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 87% en las horas más cálidas, lo que puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que el ambiente se sienta más frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias para el día de hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Mairena del Alcor pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones de frío.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Durante las horas más activas del día, se espera que el viento alcance su máxima racha de 11 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, en general, el viento no será un factor perturbador significativo.

Los momentos de orto y ocaso del sol se producirán a las 08:37 y 18:22, respectivamente. Esto significa que los días comienzan a alargarse lentamente, lo que es un indicativo del avance hacia la primavera. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la luz natural comenzará a iluminar el paisaje, aunque la presencia de nubes altas podría atenuar la intensidad de la luz solar.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día fresco y nublado, sin precipitaciones, con un viento suave que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día propicio para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre con la precaución de abrigarse bien.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.