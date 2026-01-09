El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Lucena se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de la jornada. Durante la noche, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente despejado y fresco. A medida que avance el día, las nubes comenzarán a aumentar, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé un cielo cubierto. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y sin lluvias.

Las temperaturas se mantendrán en un rango fresco, con un valor mínimo de 5 grados durante la mañana y la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura podría descender ligeramente, pero se espera que se mantenga en torno a los 5 grados. Este clima fresco es típico de la temporada invernal, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que alcance niveles altos, comenzando en un 83% por la mañana y aumentando hasta un 88% en la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, el día en Lucena se caracterizará por un tiempo fresco y seco, con un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto a medida que avanza el día. La ausencia de precipitaciones y la moderada actividad del viento permitirán que los lucentinos realicen sus actividades diarias sin inconvenientes. Sin embargo, es importante estar preparados para las bajas temperaturas y la alta humedad, que podrían hacer que el día se sienta más frío de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.