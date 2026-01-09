El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El 8 de enero de 2026, Lora del Río se presentará con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente cubierto y la presencia de nubes altas. A lo largo del día, se espera que las condiciones de nubosidad varíen, comenzando con un cielo cubierto en las primeras horas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las bajas temperaturas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los habitantes de Lora del Río vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias para el día de hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones de frío y humedad.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el este a una velocidad de 5 a 7 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 7 km/h. Este viento suave puede proporcionar un alivio momentáneo del frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente. En las horas de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur, manteniendo su intensidad.

Los periodos de mayor nubosidad se concentrarán entre las 20:00 y las 22:00 horas, cuando el cielo estará completamente cubierto. Sin embargo, hacia el final del día, se anticipa que las nubes altas comiencen a dispersarse, permitiendo que el cielo se aclare ligeramente antes del ocaso, que se producirá a las 18:20 horas.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y sin precipitaciones. Es un día propicio para actividades que no requieran de un tiempo soleado, pero se aconseja a los ciudadanos que se preparen para las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.