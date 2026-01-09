El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, se espera en Linares un tiempo mayormente tranquilo, con condiciones que invitan a disfrutar del aire libre. A lo largo de la jornada, el cielo se presentará poco nuboso durante las primeras horas, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a medida que avance el día. Esto permitirá que la luz del sol ilumine la ciudad, aunque las nubes no serán lo suficientemente densas como para provocar precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor del mediodía, alcanzando los 7 grados, mientras que por la tarde, se espera que descienda a 5 grados. Es recomendable que los habitantes de Linares se vistan en capas, ya que las mañanas y las noches serán más frescas, y el descenso de temperatura puede ser notable.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 78% y aumentando hasta un 81% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable llevar abrigo, especialmente si se planea estar al aire libre durante las horas más frescas del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 9 km/h. Durante la mañana, se espera que la brisa sea suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esta ligera brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que es importante tenerlo en cuenta al salir.

En términos de precipitaciones, no se prevén lluvias para el día de hoy. Los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Este clima seco y fresco es ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para mantenerse abrigados.

En resumen, el día en Linares se perfila como uno de esos días invernales donde la tranquilidad del cielo y la frescura del aire invitan a disfrutar de la naturaleza. Con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.