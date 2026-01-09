El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad del sol será escasa, ya que se espera un cielo muy nuboso que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y 10 grados . La mañana comenzará con un leve descenso en la temperatura, alcanzando los 9 grados a partir de las 21:00 horas. Este ligero frío será más notorio en las primeras horas del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Lepe vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que alcance niveles altos, comenzando en un 84% por la mañana y aumentando hasta un 97% hacia la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día. La dirección del viento variará, predominando del norte por la mañana con una velocidad de 6 km/h, y luego cambiando a dirección oeste y suroeste con velocidades que alcanzarán hasta los 11 km/h. Estas condiciones pueden generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 08:42, mientras que el ocaso se espera para las 18:28, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente, aunque hoy la luz solar será escasa debido a la cobertura nubosa.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, sin precipitaciones, con temperaturas que rondarán los 9-10 grados y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día invernal, manteniendo abrigados y atentos a las condiciones del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.