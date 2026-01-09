El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con un cielo que se mantendrá en su mayoría sin nubes. Durante la noche, las condiciones seguirán siendo favorables, con un estado de cielo despejado que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , siendo la más alta esperada en las primeras horas de la tarde.

La temperatura comenzará a descender a medida que avance el día, alcanzando los 8 grados a media tarde y bajando a 7 grados por la noche. Este ligero descenso en la temperatura es típico de la época del año, pero no se prevén cambios drásticos que puedan afectar la comodidad de los habitantes.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en niveles altos, rondando entre el 86% y el 88%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas permitirá disfrutar de un día agradable para actividades al aire libre.

La previsión de precipitaciones es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 7 km/h. Este viento será suave y no representará un inconveniente para las actividades diarias. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómodo.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Los habitantes podrán aprovechar el día para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno propicio.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.