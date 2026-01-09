El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, en Jaén se espera un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A partir de las 19:00 horas, se prevé que la visibilidad se vea ligeramente afectada por la bruma, especialmente en las horas de la tarde y la noche, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, alcanzando un máximo de 7 grados . Este valor se mantendrá constante desde las 20:00 hasta las 23:00 horas, lo que sugiere que la sensación térmica será fresca, especialmente al caer la noche. La sensación térmica se verá reducida a 5 grados, lo que podría hacer que los jienenses sientan un poco más de frío del que marcan los termómetros. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, sobre todo en las horas nocturnas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en su punto máximo. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se aconseja tener en cuenta este factor al salir de casa.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas en el horizonte. Esto permitirá que los habitantes de Jaén realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la bruma podría afectar la visibilidad en algunas áreas, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes se desplacen en vehículos.

El orto solar se producirá a las 08:30, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:13, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que avance la tarde, la disminución de la luz natural y el aumento de la bruma podrían hacer que la temperatura se sienta aún más fría.

En resumen, el día en Jaén se presenta con un tiempo fresco y nublado, sin riesgo de lluvia, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad.

