El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El 8 de enero de 2026, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente nublado, con una descripción que indica un estado de "Cubierto" durante los periodos de 19 a 22. A medida que avanza la jornada, la situación se mantendrá sin cambios significativos, lo que sugiere que no habrá claros ni momentos de sol que puedan ofrecer un respiro a la atmósfera gris.

En cuanto a la temperatura, se espera que las mínimas y máximas oscilen entre los 9 y 11 grados . A las 20:00 horas, la temperatura se situará en torno a los 11 grados, mientras que durante la tarde, se prevé que descienda a 9 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Isla Cristina que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 82% a las 20:00 horas y subiendo hasta un 95% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que realmente marcan los termómetros, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En lo que respecta a la precipitación, no se anticipan lluvias durante el día, ya que los datos indican un valor de 0 mm de precipitación para todos los periodos. Esto significa que, a pesar del cielo cubierto, no se esperan chubascos que puedan interrumpir las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que alcanzarán los 6 a 9 km/h, aumentando ligeramente a 10 km/h hacia el final de la jornada. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con la ausencia de precipitaciones. Los habitantes deben prepararse para un día gris y fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la gastronomía local en los acogedores bares y restaurantes de la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.