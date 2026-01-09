El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Huelva se presenta con un panorama meteorológico variado que afectará las actividades diarias de sus habitantes. A lo largo de la jornada, el estado del cielo experimentará cambios significativos. En las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día despejado. Sin embargo, a medida que avance la jornada, las nubes comenzarán a cubrir el cielo, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un valor máximo de 10 grados durante la tarde. A partir de la noche, se espera que la temperatura descienda a 9 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la presencia de viento. La humedad relativa también jugará un papel importante, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando niveles del 90% en las últimas horas de la jornada. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las bajas temperaturas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Huelva se mantenga completamente seca durante todo el día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para un ambiente más fresco y húmedo hacia la tarde y la noche.

El viento también será un factor a considerar. Durante la mañana, se registrará una velocidad de 7 km/h procedente del noroeste, aumentando ligeramente a 8 km/h en las horas centrales. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, soplando del noreste a una velocidad de 3 km/h en la noche. Este viento suave puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Huelva se caracterizará por un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Sin lluvias a la vista, los habitantes podrán disfrutar de un día sin interrupciones, aunque es importante tener en cuenta el viento y la humedad que podrían afectar la sensación térmica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.