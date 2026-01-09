El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se incrementará la nubosidad, alcanzando un estado cubierto en la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 16 grados , comenzando con un fresco de 6 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 16 grados por la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la mayoría de los periodos indican un valor de 0 mm. Sin embargo, existe una pequeña posibilidad de lloviznas en la tarde, con un 35% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. A pesar de esta probabilidad, la cantidad de precipitación esperada es mínima, lo que sugiere que la lluvia no será un factor determinante en las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque se mantendrá algo de nubosidad. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas moderadas y una baja probabilidad de precipitaciones. Se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el frío y estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.