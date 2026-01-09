El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente estable con algunas variaciones en la temperatura y la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se prevén precipitaciones. La temperatura en la mañana se situará alrededor de los 9 grados , proporcionando un inicio fresco para los habitantes de la localidad.

A medida que avance la jornada, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 8 grados a media tarde y bajando a 7 grados hacia el final del día. Este descenso en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente con la presencia de viento. La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y aumentando hasta un 90% hacia la noche, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 13 km/h durante las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío. Hacia la tarde, se espera que la velocidad del viento disminuya, pero seguirá siendo perceptible, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo permanezca mayormente nublado durante la mayor parte del día, con un ligero despeje hacia la noche, cuando se espera que el cielo esté prácticamente despejado. Esto permitirá que los habitantes de Dos Hermanas disfruten de un ocaso claro, con la puesta de sol programada para las 18:23. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la visibilidad podría verse afectada por la alta humedad en el aire.

No se anticipan lluvias en el pronóstico, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse comprometidos por el tiempo. En resumen, el día se presenta como una jornada fresca y nublada, ideal para actividades que no requieran de un tiempo cálido, pero que aún permite disfrutar de la belleza del entorno natural de Dos Hermanas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.