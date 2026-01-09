El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Écija se presenta con un panorama meteorológico variado que afectará las actividades diarias de sus habitantes. A lo largo de la jornada, se espera un cielo que alternará entre nubes altas y un estado nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las nubes altas, que se manifestarán en las primeras horas del día, darán paso a un cielo más cubierto conforme avance la jornada, lo que podría influir en la sensación térmica y la luminosidad en la ciudad.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 8 grados alrededor del mediodía, pero se espera que baje a 6 grados en las horas de la tarde y la noche. Este descenso puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, sobre todo en las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor notable, alcanzando niveles altos que oscilarán entre el 89% y el 100% a lo largo del día. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de frío más intensa, por lo que es importante tenerlo en cuenta al planificar actividades al aire libre. La combinación de temperaturas bajas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En lo que respecta a las precipitaciones, se prevé un día seco, sin probabilidades de lluvia. Los datos indican que no se esperan precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes relacionados con el tiempo. Sin embargo, la presencia de nubes podría generar un ambiente gris que podría desanimar a algunos a salir.

El viento también jugará un papel en la sensación térmica. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 3 a 4 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Este viento suave no debería causar molestias, pero puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el día en Écija se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y alta humedad, todo ello en un ambiente seco y sin precipitaciones. Los habitantes deben prepararse para un día frío, con la recomendación de abrigarse bien si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.