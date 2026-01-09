El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de bruma y momentos de despejado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con la bruma esperada en las primeras horas, podría afectar la visibilidad, especialmente en las zonas más cercanas al río.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h. Predominarán las direcciones del oeste y noroeste, lo que podría aportar una sensación de frescor en el ambiente. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la posibilidad de niebla en las primeras horas, lo que podría dificultar la conducción y otras actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en la mañana y un leve aumento al 5% en la tarde, aunque no se espera que esto se materialice en condiciones adversas. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento moderado podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para el día.

En resumen, Coria del Río experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y viento moderado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad en la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.